Kultur: Internationales Filmwochenende zeigt Filme aus aller Welt

Auch Jugendliche aus Unterfranken präsentieren ihre Filme

Manche Filme sind zu Themenblöcken gruppiert. Eine Architekturfilmreihe geht der Frage nach, wie wir nicht nur wohnen, sondern auch leben wollen. Die sogenannte Nachtschiene mit Horrorfilmen sei "nichts für schwache Nerven, aber großartiges Kino", sagt Katharina Schulz vom Vorstand der Filminitiative Würzburg. Unter dem Titel "Die Selbstgedrehten" werden Streifen von Jugendlichen aus Unterfranken zu sehen sein.