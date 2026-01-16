Kultur: Internationales Filmwochenende zeigt Filme aus aller Welt

Würzburg (dpa/lby) - Mit einem erneut vielfältigen Programm will das Internationale Filmwochenende in Würzburg Ende Januar Kinozuschauerinnen und -zuschauer nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Zu den 75 geplanten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen gehören unter anderem Filme über Frauen, Musik und Ausbeutung sowie Abenteuer-, Horror- und Kinderfilme. Viele Filme spielten mit der Mischung aus Tragik und Komik, teilte der Veranstalterverein, die Filminitiative Würzburg, mit.