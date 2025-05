Kultur in Sonneberg: Skurril, schaurig, exquisit wird das Jazzjahr

Weniger tragisch, aber mindestens ebenso mitreißend dürfte das Hauptkonzert am 15. November mit dem „Wiederholungstäter“ Thilo Wolf aus Fürth und seinem Orchester werden. „Owner of a lonely horn“ heißt es. Und ist ein jazziges Tribut an die Rockband YES aus den 70ern. Armbrecht, seine Mitstreiter vom Verein und das Publikum dürfen sich schon jetzt auf Außergewöhnliches einstellen: Nicht nur, dass ein eigens für Sonneberg zusammengestelltes Orchester auftritt. Nicht nur, dass mit Arkady Shilkloper ein exzellenter Hornist mitmacht. Der gebürtige Moskauer und in aller Welt musizierende Künstler bringt echte Alphörner mit und zeigt, dass man in den Alpen wie im Thüringer Schiefergebirge den langen Röhren erstaunliche jazzige Töne und Rhythmen entlocken kann. Ein wenig Lokalkolorit soll es an diesem Abend auch geben und zwar mit musikalischem Nachwuchs. Vivienne Hoffmann aus Kronach hatte beim TV-Wettbewerb „Voice Kids“ 2021 den 3. Platz belegt. Inzwischen ist sie 18, macht grade Abitur. Und sie habe eine „Mordssoulstimme“. Vervollständigt wird das diesjährige Festival mit der Band „Pro Art“ aus dem benachbarten Ilmenau. Sie gibt es seit mehr als 50 Jahren. Gründungsmitglieder seien zwar nicht mehr dabei, heißt es. Aber an die 100 Jazzmusiker hätten im Lauf der Jahrzehnte in den verschiedensten Teams dafür gesorgt, dass schon nach den ersten Tönen der Funke zum Publikum überspringt. Was am 14. November zu beweisen wäre.