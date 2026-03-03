 
Kultur in Sonneberg Klaviermatinee im Rathaussaal

Die Reihe der monatlichen Musikevents im Sitzungssaal geht weiter.

Kultur in Sonneberg: Klaviermatinee im Rathaussaal
1
Annerose Röder. Foto: Archiv/chz

Zur nächsten Klaviermatinee im Sonneberger Rathaussaal wird am Donnerstag, 5. März, ab 11 Uhr eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit. Pianistin Annerose Röder wird dabei Werke von Edvard Grieg, Sergei Prokofiev, Johann Pachelbel, Claude Debussy und Ludwig van Beethoven – darunter „Morgenstimmung“, „Kanon“ und „Für Elise“. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Im Anschluss sind alle Besucher eingeladen, über den Monatsmarkt auf dem Bahnhofsplatz vor dem Rathaus zu schlendern.

Die Klaviermatinee ist eine monatliche Veranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses. Die nächsten Termine sind jeweils Donnerstag, 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November und 10. Dezember. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Der Sitzungssaal des 1928 eingeweihten Rathauses ist längst eine bekannte Musik-Location – vom Neujahrskonzert bis zu den Jazztagen.