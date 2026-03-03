Kultur in Sonneberg: Klaviermatinee im Rathaussaal

Zur nächsten Klaviermatinee im Sonneberger Rathaussaal wird am Donnerstag, 5. März, ab 11 Uhr eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit. Pianistin Annerose Röder wird dabei Werke von Edvard Grieg, Sergei Prokofiev, Johann Pachelbel, Claude Debussy und Ludwig van Beethoven – darunter „Morgenstimmung“, „Kanon“ und „Für Elise“. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Im Anschluss sind alle Besucher eingeladen, über den Monatsmarkt auf dem Bahnhofsplatz vor dem Rathaus zu schlendern.