Am Mit dem Frühling kommen auch die Frühlingskonzerte und ein solches steht wieder bei der Musikschule des Landkreises Sonneberg an. Samstag, 29. März, 19 Uhr wird dazu in das Gesellschaftshaus der Spielzeugstadt eingeladen. „Die hoffentlich zahlreichen Zuhörer dürfen sich auf einen bunten, zweieinhalbstündigen Blumenstrauß an musikalischen Darbietungen freuen“, erklärt Musikschuldirektorin Petra Adelbart. So gebe es neben solistischen Vorträgen auch verschiedene Ensembles, um das gemeinsame Musizieren zu pflegen. Die Chöre des Hermann Pistor-Gymnasiums sind ebenfalls wieder dabei, um gemeinsam mit dem Musikschulchor auf den Frühling einzustimmen. Karten für das Konzert gibt es in der Touristinformation Sonneberg und an der Abendkasse zum Preis von sechs Euro bzw. drei Euro ermäßigt.