Kunst begegnet einem in Meiningen an vielen Orten. Mal als Skulptur im öffentlichen Raum, mal in historischen Gebäuden oder hinter den Türen kleiner Ateliers. Doch wer steckt hinter den Werken und welche Geschichten erzählen sie? Diesen Spuren geht Stadtbotschafterin Timea Zimmer bei einem besonderen Rundgang durch die Residenzstadt nach. Anlässlich des Internationalen Tages der Künstler am Sonntag, 25. Oktober, rücken dabei sowohl die traditionsreiche Kunstgeschichte als auch die lebendige Gegenwartsszene Meiningens in den Mittelpunkt. Die Führung unter dem Titel „Kunst und Künstler in Meiningen – eine Spurensuche durch die Stadt“ verbindet die kulturelle Vergangenheit mit aktuellen Entwicklungen der Kunstszene. Dabei sollen sowohl bekannte Sehenswürdigkeiten als auch weniger offensichtliche Kunstwerke und kreative Orte im Stadtbild entdeckt werden.