„Des Menschen Wille ist sein Himmelreich“, sagte einst Johann Jacob Wilhelm Heinse, der am 15. Februar 1746 als Sohn des Bürgermeisters, Stadtschreibers und Organisten Johann Nicolaus Heinse in Langewiesen das Licht der Welt erblickte. Sein Leben bis zu seinem Tod am 22. Juni 1803 wurde auf Anregung von Burkhard Fleckenstein, dem ehemaligen Leiter des Kulturamtes der Stadt Aschaffenburg, in einem Comicbuch mit dem Titel „Wilhelm und die glückseligen Inseln“ festgehalten. Dieses ist zu seinem 220. Todestag im Zwerchfell Verlag erschienen – gefördert durch das Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, berichtet Elke Kühn vom Kulturverein Langewiesen. Angela Pfenninger und Jan Hochbruck versetzten sich mit Bleistift und Radiergummi zurück in Wilhelms Lebenszeit. Sie bezeichneten Heinse als „Gigant der Literaturepoche des Sturm und Drangs“. Heinse war schon zu seinen Lebenszeiten kein Unbekannter, wenngleich er wenig Spuren hinterlassen hat.