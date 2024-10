Das Kleinod Ilmenau lädt am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem Liederabend mit Peter Fabig (Bassbariton) und Aleksandra Borodulina (Klavier) in die Kreuzkirche nach Ilmenau ein. In „Of green Days of Forests and blue Days at Sea“ verbindet der in Ilmenau geborene Bassbariton Peter Fabig zusammen mit der Pianistin Aleksandra Borodulina zwei englische Zyklen mit Liedern der Winterreise von Franz Schubert. Auch hier geht das lyrische Ich auf Wanderschaft. Weg von Zuhause hinaus in die Welt. Es geht um Abschied, um Begegnungen, Wehmut, Verletzlichkeit, Neugier und Liebe. Die Gäste können sich über einen Abend mit berührenden Liedern, großen Gefühlen und mitreißender Musik klassischer Kunstlieder des 19. und 20. Jahrhunderts freuen, schreibt Josefine Petera in der Ankündigung.