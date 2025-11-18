﻿Blitzgescheiter geistiger Wirbelwind, Sängerin ihrer in Eigenproduktion kreierten Lieder, sich exzentrisch auf dem kleinen Podium bewegende Bodenakrobatin mit begründet schmerzgeplagten Gesichtszügen und letztlich Komödiantin alter Schule mit frischem Geist und spitzer Zunge – in all diesen Facetten bewegte sich beziehungsweise erschien die Kabarettistin Melanie Haupt am vergangenen Samstagabend im Ilmenauer „Kleinod“. Ihre „Haupt-Sache Theater“, die sie in knapp zwei Stunden präsentierte, waren Theaterspiel der Güteklasse A und hohe Unterhaltungskunst fürs aufgeschlossene, mitdenkende, mitgehende und mit agierende Publikum. Selbiges füllte die Stuhlreihen bis auf den letzten Platz und bekam „politisch motivierten Swing“ geboten.