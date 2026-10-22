Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur in der Kirche“ ist am 7. November 2026 um 15 Uhr das Programm„Stimme der Ukraine“ in der Kirche in Albrechts zu erleben. Veranstalter sind der Förderverein St. Nicolai Albrechts e.V. gemeinsam mit der Evangelischen Kirchgemeinde Albrechts. Der Eintritt ist frei. Spenden werden für die Hilfsorganisation Libereco Partnership for Human Rights erbeten, teilt der Vorsitzende des Fördervereins St. Nicolai Albrechts Lutz Stiehler mit.
Kultur in Albrechts Showprogramm widmet sich der Ukraine
Redaktion 22.10.2026 - 06:30 Uhr