Kultur: Gründer des Tölzer Knabenchores gestorben

München - Der international bekannte Tölzer Knabenchor hat seinen Gründer verloren: Der Dirigent Gerhard Schmidt-Gaden ist im Alter von 88 Jahren am Sonntag gestorben, wie die Geschäftsführerin und Tochter des Dirigenten, Barbara Schmidt-Gaden, mitteilte. Der 1937 in der heute tschechischen Stadt Karlsbad geborene Musiker hatte den Knabenchor 1956 aus einer Pfadfindergruppe heraus gegründet. Schmidt-Gadens eigene musikalische Ausbildung zum Kapellmeister an der Münchner Musikhochschule war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abgeschlossen.