Mit den Veranstaltungen des „Sonneberger Lesesommers 2026“ feiert die Stadt Sonneberg besondere kulturelle Pfeiler der Gesellschaft, den 60. Geburtstag der traditionsreichen Sonneberger Buchhandlung, der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs. Den Anfang der acht „Veranstaltungen für Erwachsene“ des „Sonneberger Lesesommers 2026“ machte der Bamberger Kabarettist und Erfolgsautor der Frankenkrimis Helmut Vorndran. Es wurde, wie er am Ende sagte, seine heißeste Autorenlesung ever.