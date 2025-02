Gotha (dpa/th) - Mit einer Hauptausstellung zum großen Stadtjubiläum möchte die Friedenstein Stiftung bedeutende in Gotha entstandene Ideen in den Fokus nehmen. "Die Residenzstadt hat so viel zu bieten, was über eine klassische Stadtgeschichtsausstellung hinaus geht", sagte Kuratorin Sonja Grulke.