Eine neue Galerie hat eröffnet, mitten in der Sonneberger City. Im Schaufenster des Büros der Stadtteilmanagerinnen in der Bahnhofstraße laden Bilder zum Betrachten ein. Farbenfreudige Landschaften, Blumen und (Spiel-)Tiere sind zu sehen. Margit Neuhaus heißt die Künstlerin, die in ihrer Freizeit malt. Seit ihrer Jugend malt und zeichnet sie, meist nebenher, aber seit zehn Jahren findet sie in der Kunst auch innere Ruhe – und kann Menschen eine Freude machen. „Die Künstlerin kam auf mich zu“, sagt Stadträtin Doris Motschmann (Pro-Son). Vermittelt habe dies Buchautor Harald Saul. Schnell entstand die Idee, im Büro der Stadtteilmanagerinnen Kunst auszustellen, nachdem auch schon Vereine wie das Alpenecho und der Kuckuck dort auftreten konnten. Ein weiterer Künstler ist im Gespräch und somit die Galerie in der Fußgängerzone eine Bereicherung für die Innenstadt. Zu sehen sind die Bilder im Schaufenster oder bei Öffnungszeiten auch im Büro des Stadtteilmanagements in der Bahnhofstraße.