Kultur für alle "Bei Anruf Kultur" - Museen vom Sofa aus erkunden

Kulturhopping am Telefon

Die Saarbrückerin Gertrud Feld ist gern bereit für die Hörführungen zu spenden. Die 61-Jährige ist von Geburt an blind und ein "Bei Anruf Kultur"-Fan. Seit mehr als einem Jahr wählt sie sich regelmäßig ein. Sie ließ schon etwa durch das Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg, über die Museumsinsel in Berlin oder durch die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar führen.