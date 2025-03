Kultur: Dirigent Jurowski: Den Gürtel enger schnallen

Spielzeit-Motto: "Der Mensch ist, wozu er sich macht"

Auch die Spielzeit 2025/26 wird an der Bayerischen Staatsoper wieder politisch. Sie steht unter dem Motto "Der Mensch ist, wozu er sich macht" - ein Zitat von Jean-Paul Sartre. Geplant sind unter anderem Neuinszenierungen der Verdi-Oper "Rigoletto", "Alcina" von Georg Friedrich Händel und die Uraufführung "Of One Blood" von Brett Dean. Regisseur Barrie Kosky inszeniert zum siebten Mal an der Bayerischen Staatsoper und bringt "Die Nacht vor Weihnachten" von Nikolai Rimski-Korsakow auf die Bühne. Ein weiteres Highlight soll der zweite Teil von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" - "Walküre" - in der Inszenierung von Tobias Kratzer sein.