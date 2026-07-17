Angesagt haben sich bereits Freunde aus Nordthüringen. „Sie wollen mit dem Camper vorbeikommen“, sagt Michael Spindler. Extra wegen Döhlau, das gehört zur Gemeinde Frankenblick, und extra wegen des musikalischen Abend-Festivals. Bereits das zehnte am Stück. Nein, schon viel mehr, denn früher – zwischen 1997 und 2011 – gab es so etwas auch, hörte auf, aber in der jüngeren Zählung gibt es heuer Anfang August das mittlerweile zehnte Festival.