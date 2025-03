Görlitz/Würzburg - Daniel Morgenroth wird zur Spielzeit 2026/27 neuer Intendant am Mainfranken Theater in Würzburg. Eine Findungskommission habe ihn aus 76 Bewerbungen ausgewählt und dem Stadtrat vorgeschlagen, teilte das Theater mit. Der gebürtige Franke Morgenroth ist seit vier Jahren Intendant am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau in Sachsen. Nach der Spielzeit 2025/26 wird er diese Bühne verlassen.