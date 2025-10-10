Kultur: Bergson Kunstkraftwerk feiert Einjähriges

Hunderttausende Besucherinnen und Besucher

Rund 300.000 Besucher zählte das Bergson im ersten Jahr nach eigenen Angaben, darin eingerechnet sind auch diejenigen, die im Restaurant oder Biergarten essen gehen oder in einer Bar etwas trinken. "Wir sind auf einem guten Weg, unser großes Ziel zu erreichen, ein Begegnungsort zu sein und allen Menschen Zugang zu kulturellen Erlebnissen zu bieten", betont Maier.