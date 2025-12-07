Kultur-Auszeichnung: Sylvester Stallone und Rockband Kiss zu Gast im Weißen Haus

Passend dazu betonte sein Social-Media-Team kurz vor der Verleihung der Medaillen auf der Plattform X, dass diese nun ein klassischeres Design hätten, das vom Edeljuwelier Tiffany entworfen worden sei. Das sei eine "MASSIVE Verbesserung" im Vergleich zum "geschmacklosen" Regenbogen-Design des früheren Bandes. Dieses ist nun dunkelblau statt bunt - auf der Medaille selbst sind allerdings auch dieses Mal Regenbogenfarben zu sehen. Nach Angaben des Kennedy-Kulturzentrums symbolisieren diese die Bandbreite Künste, die mit der Auszeichnung gewürdigt werden.