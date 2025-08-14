Kultur-Auszeichnung: Kennedy-Zentrum unter Trump ehrt Künstler für Lebenswerk

Die diesjährigen Geehrten seien von "wirklich außergewöhnlicher Klasse", sagte US-Präsident Donald Trump, der als Vorsitzender des Kennedy-Zentrums die Namen selbst bekanntgab. Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt die renommierte Institution unter seine Kontrolle gebracht, mehrere Kuratoriums-Mitglieder entlassen und seinen früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten gemacht.