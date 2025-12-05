Baden-Baden - In der Adventszeit gibt es vor "All I Want for Christmas Is You" kein Entkommen - auf Weihnachtsmärkten, im Kaufhaus, es läuft überall. Knapp drei Wochen vor Heiligabend hat Mariah Carey mit ihrem Weihnachtshit erneut die Spitze der deutschen Single-Charts erklommen und damit einen Rekord aufgestellt. Der beliebte Song der US-Sängerin steht die insgesamt 22. Woche auf Platz eins der Hitliste, wie GfK Entertainment mitteilte, und damit so häufig wie kein anderer bisher in Deutschland.