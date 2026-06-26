Kultroller von Piaggio Italienisches Lebensgefühl auf zwei Rädern - Vespa wird 80

Natürlich in Rom: Kaum eine andere Stadt ist mit der Vespa verbunden wie die Ewige Stadt. Seit Donnerstag hat sich ein Teil des monumentalen Sportkomplexes Foro Italico im Nordwesten Roms in das sogenannte Vespa Village verwandelt. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine Parade am Samstag: Tausende Vespas aller Baujahre und Modelle und auf ihnen ihre Fans werden dann durch Rom vorbei an den bekanntesten Orten der Stadt ziehen.

Auch deutsche "vespisti" für Parade in Rom

Mitglieder von mehr als 60 Vespa-Clubs - ja, so beliebt ist der Roller, dass es eigene Clubs gibt - aus aller Welt haben bereits angekündigt, für die Party nach Rom zu reisen und an der Parade teilzunehmen. Auch deutsche "vespisti" - so nennen sich Vespa-Liebhaber - werden dabei sein. Etwa 600 bis 800 offiziell angemeldete Fans aus Deutschland haben ihre Teilnahme bestätigt, hinzu kommen zahlreiche weitere Fans, die als Zuschauer nach Rom reisen werden.

An diesem Wochenende wird sich in Rom also zeigen, dass die kleine italienische Vespa auch 80 Jahre nach ihrer Geburt nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat. In den Straßen der Hauptstadt dürfte dann der typische summende Lärm, der ohnehin zum Klang der Hauptstadt gehört, noch etwas lauter durch die Gassen und Prachtstraßen schwirren als sonst.