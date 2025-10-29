London - Als der Unternehmer Steve Pateman in den 1990er Jahren einen ungewöhnlichen Anruf erhielt und gefragt wurde, ob seine Schuhfabrik Frauenstiefel in Männergrößen herstellen könnte, da konnte er all das nicht ahnen: dass seine Geschichte die Basis für einen Film und schließlich ein erfolgreiches und vielfach preisgekröntes Musical mit der Musik eines Popstars werden würde. Ab sofort ist "Kinky Boots" wieder auf deutschen Bühnen zu sehen - in München, Berlin und Oberhausen. Auch in Zürich gastiert die glamouröse Produktion.