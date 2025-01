Kultlauf: Rennsteiglauf knackt die 10 000-er Marke

Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr haben sich bereits mehr als eintausend Teilnehmer mehr in die Startlisten eingetragen, auf allen Strecken konnte ein Zuwachs verzeichnet werden. Bemerkenswert ist, dass die Nachfrage zur Nordic-Walking-Tour trotz der Veränderung des Startortes in die Biathlon-Arena am Rennsteig und dementsprechend eine Verlängerung der Strecke von 17 Kilometer auf 21,2 Kilometer gestiegen ist. Somit dürfen auch die Nordic Walker den berühmten Birxsteig erklimmen.