Kultklub in Blau ThSV Eisenach: Termin für Pokal-Achtelfinale steht

Handball-Kultklub ThSV Eisenach spielt beim amtierenden Meister Füchse Berlin am 6. November.

 
ThSV Eisenach: Termin für Pokal-Achtelfinale steht
1
Auch wenn’s schwer wird: Eisenach und Vincent Büchner möchten die Berliner am liebsten zurück in den Fuchsbau schicken. Foto: IMAGO/Jan Guenther

Die Handball-Bundesliga hat die zeitgenaue Terminierung des Achtelfinals im DHB-Pokal 2025/26 vorgenommen. Nachdem am Mittwoch, den 5. November, bereits sechs der acht Spiele ausgetragen werden, tritt der ThSV Eisenach am Donnerstag, den 6. November, bei den Füchsen Berlin an. „Ein schönes Los ist was anderes“, hatte ThSV-Geschäftsführer René Witte kürzlich kommentiert, auswärts beim amtierenden Meister antreten zu müssen. „Pokal ist nie einfach, aber wir haben das schwerste Spiel bekommen, was noch im Pott war. Und dann auch noch auswärts. Wir nehmen es sportlich und wollen es den Füchsen so schwer wie möglich machen.“

Mit dem Pokaltermin am Donnerstagabend steht fest: Der ThSV startet mit eng getaktetem Programm in den Monat November. Denn schon zwei Tage nach dem Achtelfinale steht das nächste Auswärtsspiel in der Bundesliga an, am Samstag, den 8. November, beim HC Erlangen.

Die anderen Achtelfinal-Termine

Mittwoch, 5. November
Dessau/Magdeburg - TV Großwallstadt, TBV Lemgo Lippe - VfL Gummersbach, HC Elbflorenz Dresden - MT Melsungen, Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf, HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel (alle 19 Uhr), HSG Nordhorn-Lingen - SC DHfK Leipzig (19.30 Uhr), TVB Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt (20 Uhr)