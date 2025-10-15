Die Handball-Bundesliga hat die zeitgenaue Terminierung des Achtelfinals im DHB-Pokal 2025/26 vorgenommen. Nachdem am Mittwoch, den 5. November, bereits sechs der acht Spiele ausgetragen werden, tritt der ThSV Eisenach am Donnerstag, den 6. November, bei den Füchsen Berlin an. „Ein schönes Los ist was anderes“, hatte ThSV-Geschäftsführer René Witte kürzlich kommentiert, auswärts beim amtierenden Meister antreten zu müssen. „Pokal ist nie einfach, aber wir haben das schwerste Spiel bekommen, was noch im Pott war. Und dann auch noch auswärts. Wir nehmen es sportlich und wollen es den Füchsen so schwer wie möglich machen.“