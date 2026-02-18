Burbank - Sängerin Miley Cyrus lässt 20 Jahre nach der Erstausstrahlung der US-amerikanischen TV-Show "Hannah Montana" ihren damaligen Aufstieg zum Disney-Kinderstar Revue passieren. Für den 24. März sei die Ausstrahlung einer Sondersendung mit der 33-Jährigen auf dem Streamingdienst Disney+ geplant, teilte der Unterhaltungskonzern mit. Die Jubiläumsausgabe werde vor Live-Publikum aufgezeichnet und enthalte ein Interview mit der Schauspielerin. Binnen weniger Stunden erntete die Ankündigung auf Instagram mehr als 1,8 Millionen Likes und Zehntausende Kommentare.