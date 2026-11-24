Nach Branchenschätzungen werden jedes Jahr rund 50 Millionen Liter Glühwein in Deutschland verkauft. Dabei sind die Verkäufe auf Weihnachtsmärkten und im Lebensmittelhandel zusammengerechnet.

Es muss nicht immer Alkohol in der Tasse sein

Für Menschen, die keinen Alkohol trinken mögen, gibt es verschiedene Alternativen. Schon lange bekannt ist der Punsch, der insbesondere auch als Kindergetränk beliebt ist.

Für Punsch gebe es im Unterschied zum Glühwein keine rechtlich bindende Rezeptur, erläutert die Verbraucherzentrale Bayern. "Traditionell besteht er aus Arrak, Zucker, Tee oder Wasser, Zitrone und Gewürzen."

Nach einer Rechtsänderung der EU kann in Zukunft auch "alkoholfreier Glühwein" unter diesem Namen verkauft werden. Bisher durfte die Bezeichnung Glühwein nicht verwendet werden, daher wurden oft Fantasienamen wie "Winterzauber" genutzt. Basis von solchen Getränken sind dann entalkoholisierte Rot-, Rosé- oder Weißweine.

Wie das Weininstitut erklärt, unterscheiden sich die Zutaten ansonsten nicht von dem klassischen Glühwein mit mindestens 7 Volumenprozent - die alkoholfreie Variante darf höchstens 0,5 Prozent haben. "Mit ihrer intensiven Aromatik und der deutlichen Süße kommen die alkoholfreien Glühweinvarianten dem Original geschmacklich sehr nahe", berichtet das Institut.

Wer sich alkoholfreien Glühwein für daheim holt, sollte auf die kürzere Haltbarkeit achten. Deshalb muss bei alkoholfreiem Glühwein im Gegensatz zu klassischem Glühwein ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Etikett angegeben sein. "Einmal geöffnet sollte die Flasche zügig getrunken oder im Kühlschrank aufbewahrt werden", empfiehlt das Institut.