Prinz-Darsteller liebt Weihnachten

Mit Freude erinnert sich Travnicek an die Weihnachten seiner eigenen Kindheit, wie der leidenschaftliche Gärtner jüngst der tschechischen Zeitschrift "Unser schöner Garten" verriet: "Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als alles einfacher und vielleicht auch zauberhafter war." Er erinnerte an Lichter in den Fenstern, den leckeren Geruch aus der Küche und die Spannung vor der Bescherung. Der heute 75-Jährige sagte, dass man sich selbst über Kleinigkeiten gefreut habe: "Das Entscheidende an Weihnachten war, dass wir alle zusammen waren."