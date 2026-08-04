Kultfilm wird 40 Jahre alt So wurde "Stand by Me" der beste Jugendfilm der Geschichte

Wie Regisseur Rob Reiner mit den jungen Schauspielern arbeitete

"Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers" gilt als eine der gelungensten Stephen-King-Verfilmungen. Regisseur Rob Reiner, der selbst als Schauspieler anfing, bewies außerordentliches Gespür, junge Darsteller zu führen.

"Rob sprach mit uns, als wären wir Profis, und entlockte uns unglaubliche schauspielerische Leistungen", zitierte die Nachrichtenagentur AP Anfang 2026 den inzwischen 54 Jahre alten Wil Wheaton. "Rob nahm sich die Zeit, wirklich einen Draht zu uns zu finden und uns dabei zu helfen, eine echte emotionale Verbindung zu den Erlebnissen unserer Figuren herzustellen."

Die "New York Times" zitierte Reiner im September 1986: "Ich stellte mich hinter die Kamera und spielte ihnen fast jede Szene vor, damit sie hören konnten, wie die Rolle klingen sollte. Das ist einer der Vorteile daran, selbst Schauspieler zu sein. Ich wollte nicht, dass die Kinder "schauspielern"." Die Jungs sollten einfach sehr echt und nahbar wirken.

Eine Woche lang spielte Reiner demnach Spiele mit den Jungs. Sie mussten so tun, als wäre ein anderer Junge ein Spiegel, und dessen Gesten nachahmen. Sie sollten eine von einer anderen Person begonnene Geschichte fortsetzen oder sich mit verbundenen Augen durch eine Hotellobby führen lassen.

Rob Reiner wurde vor rund einem halben Jahr getötet

Nach dem überraschend erfolgreichen Jugendfilm stieg Rob Reiner in die Riege von Hollywoods gefragtesten Regisseuren auf. Mit "Harry und Sally" lieferte er 1989 eine der bis heute besten Liebeskomödien der Filmgeschichte, berühmt für die Szene, in der Meg Ryan in einem Deli laut einen Orgasmus vortäuscht.

Rob Reiner wurde am 14. Dezember 2025, ebenso wie seine Frau, die Fotografin und Produzentin Michele Singer Reiner, tot in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Der Sohn Nick Reiner - eines von vier Kindern des Paars - wurde am selben Tag festgenommen und kam wegen zweifachen Mordes vor Gericht.