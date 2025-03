Kultautos Vom Statussymbol zum Ladenhüter? Einbruch bei Cabrio-Verkauf

Wohlstand zur Schau zu stellen, passe für viele Menschen nicht in die aktuelle Zeit. "Ein Cabriolet ist ja kein Auto, das irgendjemand braucht." Es sei ein Luxus, der Freude mache. "Und das fühlt sich in Krisenzeiten, wo es vielen wirtschaftlich nicht so gut geht, für manche fehl am Platz an." Seit dem Banken-Crash 2008/09 sei der Markt für Cabrios um 70 Prozent geschrumpft.