40 Jahre ist es her, da hat Heinz Rudolf Kunze mit „Dein ist mein ganzes Herz“ den Durchbruch geschafft. Der Song ist ein Evergreen, wird auch heute noch von vielen Radiostationen gespielt. Seit vier Jahrzehnten steht Kunze damit auf den großen Bühnen der Republik, und nun kommt eine weitere hinzu: Erstmals kommt der renommierte Liedermacher nach Ilmenau in die Festhalle – am 14. November im Rahmen seines 40-jährigen Bühnenjubiläums. Begleitet wird Kunze von der Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Timor Oliver Chadik.