Auch das Centermanagement der Promenaden auf dem Leipziger Hauptbahnhof hat sich ganz bewusst für die "aufmerksamkeitsstarken Weihnachtssymbole" entschieden. "Wir möchten mit der klassischen Dekoration einen Bezug zur Region herstellen", sagt Centermanager Thomas Oehme. Im vergangenen Jahr erstrahlten erstmals mehr als 100 gelbe Herrnhuter über dem Querbahnsteig des stark frequentierten Kopfbahnhofs. Für ein "einheitliches und harmonisches Gesamtbild" wurden nun rund 80 Sterne nachgeordert.

"Das Strahlen ist einzigartig und gehört zu meiner Familie", sagt Silke Mantke. Immerhin 70 bis 80 verschiedene Sterne leuchten bei ihr im eigenen Haus, wie sie gesteht. Als Kind sei sie automatisch mit der Begeisterung dafür "infiziert" worden, sagt sie. Schon ihre Mutter war 40 Jahre lang im Unternehmen. "Wir identifizieren uns damit und sind stolz darauf, hier zu arbeiten."