Herrnhut - Silke Mantke nimmt ein vorgestanztes Papierteil und legt es gekonnt über einen Metallkegel. Ein paar Mal streicht sie über die zusammengeleimten Enden, bevor sie die gerade entstandene Spitze zu den anderen neben sich in einen Karton legt. Die Handgriffe scheinen der 53-Jährigen in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Seit 26 Jahren arbeitet sie in der Herrnhuter Sterne GmbH. "Kistenweise" Papierzacken habe sie schon gedreht, sagt sie, während sie flink nach dem nächsten Teil greift.