Rea selbst brauchte eine Weile, um seinen Frieden mit dem Weihnachtshit zu machen. "Früher hatte ich furchtbare Angst, dass der Song das letzte bisschen Glaubwürdigkeit ruiniert, das ich noch hatte", gestand er dem "Guardian". "Aber heute haben wir unseren Spaß damit."

Auch finanziell zahlte sich das Lied aus: Nach einer Schätzung der "Financial Times" brachte es jeden Dezember rund 200.000 Pfund (etwa 230.000 Euro) ein. Die Rechte an seinem Werk hatte Rea nach seiner Krebserkrankung seiner Frau überschrieben, berichtete der "Evening Standard".

Stau diente Rea mehrfach als Inspiration

Den Erfolg des Liedes erklärte Rea dem "Independent" so: "Es hat diese Hoffnung und Wärme, wie alle klassischen Weihnachtslieder." Dazu komme der Frust, im Stau auf der Autobahn festzustecken - "damit können sich die Leute identifizieren".

Von einem Stau wurde Rea übrigens nicht nur zu "Driving Home for Christmas" inspiriert. Auch seinen Hit "The Road to Hell" (1989) schrieb er über die Rushhour auf der ständig verstopften Londoner Ringautobahn M25.

Doch wenn er selbst einmal feststeckte, machte Rea nach eigener Aussage das Beste daraus. "Wenn ich mal auf der M25 feststecke, der "Road to Hell", kurbele ich das Fenster runter und singe den Leuten in den Autos neben mir "I'm driving home for Christmas" vor", sagte er dem "Guardian". "Die lieben das. Das ist, als würde ich ihnen ein Geschenk machen."