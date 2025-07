Nürnberg (dpa/lby) - Die neue "Tatort"-Kommissarin Rosalie Thomass guckt in ihrer Freizeit nicht gerne Krimis. "Also ich bin leider sehr leicht zu erschrecken, und mir sind spannende Filme meistens zu gruselig", sagte die 37-Jährige am Rande von Dreharbeiten in Nürnberg für den neuen "Tatort" aus Franken. Die Münchnerin ist neu im Ermittlerteam und wird dort künftig an der Seite von Fabian Hinrichs und Eli Wasserscheid zu sehen sein, die seit 2015 dabei sind.