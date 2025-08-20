Kult-Kiez St. Pauli Reeperbahn-Spagat: Zwischen geiler Meile und Touri-Kulisse

Er habe "die goldenen Zeiten" noch miterlebt, "in denen hier noch jeder so ziemlich machen konnte, was er wollte", sagt Marek und wird nostalgisch: "Denk nur an die Leuchtreklame: Wenn Du in den 80er Jahren die Reeperbahn von oben runtergefahren bist, dachtest Du doch, Du bist in Las Vegas."

Heute sei alles viel stärker reglementiert. Auch das habe das Rotlicht verändert. "Es wird in den Medien immer noch viel über die alten Zeiten und die sündigste Meile der Welt berichtet, so dass viele Touristen kommen. Aber das ist auch eine große Augenwischerei."

Ex-Rotlichtgröße kommt als Chef der "Ritze" zurück

Für Marek endeten die "goldenen Zeiten" im Rotlicht von St. Pauli vor 20 Jahren: Damals ging die Polizei nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Bordellbesitzern in Razzien gegen die "Marek-Bande" vor. 2006 dann der Prozess. Heute spricht er von seinem "Sommermärchen": 13 Monate U-Haft, während Deutschland die Fußball-WM feierte.

Der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung konnte am Ende nicht bewiesen werden. Wegen Menschenhandels, sexueller Ausbeutung und Förderung der Prostitution gab es aber eine Bewährungsstrafe. Vom Kiez zog Marek sich daraufhin zurück.

Doch vor zehn Jahren kam er zurück auf die Reeperbahn, als ihm angeboten wurde, die berühmte Kiezkneipe "Zur Ritze" zu übernehmen - erst den legendären Boxkeller, dann schließlich die gesamte Kneipe mit ihrem bekannten Entrée zwischen den auf die Fassade gemalten gespreizten Frauenbeinen.

"Es war schon sehr krass, wie sich das hier auf dem Kiez in diesen paar Jahren verändert hat", erinnert sich Marek, während er auf den roten Polstern in seiner Bar sitzt - vor den vielen Fotos an der Wand, die Prominente aus Milieu, Showbiz und Boxsport zeigen. "Die "Ritze" ist für mich jetzt so etwas wie eine Zeitkapsel – hier ist es schön." Früher habe das für den ganzen Kiez gegolten. Damals seien Gewerbetreibende und Bewohner des Viertels auch noch "wie aus einem Guss" gewesen.

Kulturverein will St. Pauli-DNA wiederfinden

"Das Miteinander und der Dialog, den es hier früher viel mehr gab und der ein Teil dieser St. Pauli-DNA war, ist ein Stück weit verloren gegangen und wir müssen sehen, dass wir ihn wiederfinden", sagt Julia Staron, Quartiersmanagerin des BID - des Business Improvement Districts Reeperbahn, einem Zusammenschluss von Immobilienbesitzern und Gewerbetreibenden.

Dazu müssten Bewohner und Betreiber wieder zusammenfinden. "St. Pauli ist ein Mischviertel – ein Amüsier- und ein Wohnviertel. Da liegen die Konflikte natürlich auf der Hand." Es gebe Gastronomen, denen der Friede im Viertel offensichtlich egal sei. "Das nervt mich und ich finde es respektlos", sagt sie.

Auf der anderen Seite gebe es Anwohner, die sich für kleines Geld Eigentum in einem Sanierungsgebiet angeschafft hätten "und nun meinen, sie bekommen Pöseldorfer Zustände. Und plötzlich müssen im Amüsierviertel Fenster und Türen geschlossen werden, weil die Beschwerden nicht aufhören." Auch das nerve sie - ebenso die Gästeführungen, wenn sie die Fußwege verstopften.

St. Pauli unterliege aber seit Jahrhunderten einem Wandel, "weil das Amüsiergewerbe nun mal Trends unterliegt", sagt Staron, die auch Vorsitzende des Vereins Lebendiges Kulturerbe St. Pauli ist. Besonders an dem Viertel sei für sie das, was sie "die St.-Pauli-Haltung" nenne. "Die Akzeptanz der Vielfalt im Leben. Und ich rede jetzt nicht von vielfältigen Angeboten im Amüsierbetrieb, sondern von der Vielfalt der Lebensentwürfe. Das lebt auf St. Pauli noch und das halte ich für sehr bewahrenswert."

Insel von "radikaler Akzeptanz der Lebensentwürfe"?

Seinen Ursprung hat diese Haltung ihrer Ansicht nach in der Geschichte des Viertels, das früher zwischen den Städten Hamburg und Altona lag "und wo sich schon früh Dinge abspielten, die es innerhalb der Stadtmauern nicht geben durfte". Das habe die Mentalität der Bewohner geprägt: "Als "Non-established" gegen das Establishment zu sein, ist eben ein Stück weit auch DNA des Viertels."

In Zeiten, in denen rechte und rechtsextremistische Haltungen stärker würden, empfinde sie St. Pauli wie eine Insel, wo jemand "mit bunter Perücke und Pailletten-Bademantel bei Budni einkaufen gehen" könne. "Es würde hier nicht nur niemanden stören, sondern wäre für viele nicht mal der Rede wert." Fast könne man von einer radikalen Akzeptanz der Lebensentwürfe sprechen. "Da ist St. Pauli tatsächlich ein Stück weit einmalig."

Im nächsten Jahr will man auf St. Pauli "400 Jahre Reeperbahn" feiern. Bis dahin will der Kulturerbe-Verein ein Leitbild entwickeln, wie man künftig mit dem Viertel in der Stadt und die darin lebenden Menschen miteinander umgehen wollen. Das wolle man erforschen und starte dieser Tage deshalb eine Umfrage, sagt Staron. "Alle sagen, wir müssen auf St. Pauli etwas schützen oder bewahren. Wir wollen jetzt erst einmal wissen, worum es dabei eigentlich geht."