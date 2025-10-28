Das ist der Stoff, aus dem Weihnachtsträume sind: Ein Prinz, der die ihm vorgestellten Heiratskandidatinnen allesamt verschmäht und ein vor Selbstbewusstsein strotzendes Mädchen, das mehr Fragen aufgibt, als der Prinz zunächst beantworten kann. „Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten: Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr.“ Dass es sich bei der gesuchten Person um sein Aschenbrödel handelt, nach dem er völlig im Dunkel tappend unter Verwendung ihres verlorenen Tanzschuhs sucht, wird er erst kurz vor Ende des Films samt opulenter Hochzeit erkennen.