München (dpa/lby) - In seiner Heimat München geleitet der liebenswert-freche Kobold Pumuckl nun als Ampelfigur Fußgängerinnen und Fußgänger sicher über die Straße. An einer Kreuzung im Stadtteil Lehel wurde die erste von drei Pumuckl-Ampeln zu Ehren der beliebten Kinderfigur aufgestellt, wie die Stadt mitteilte. Nicht weit davon entfernt war in der 1980er-Jahren die erste Pumuckl-Serie gedreht worden.