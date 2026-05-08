Es ist längst mehr als ein Ritual und ein Stück gelebte Tradition: Wenn jedes Jahr im Mai zehntausende Läufer und Wanderer den beim größten Crosslauf Europas den Rennsteig unter die Füße nehmen, dann erklingt dabei auch das Rennsteiglied. Egal ob Neuhaus, Eisenach oder Oberhof, ob zu den Kloßpartys am Vorabend oder am Lauftag bei Start und Zieleinlauf und erst recht bei der großen Finisherparty am Abend in Schmiedefeld – Herbert Roths legendäre Hymne, deren 75. Geburtstag ihrer Uraufführung im April in Suhl und Vesser gefeiert wurde, gehört dazu und begleitet die Rennsteigbezwinger durch den Tag.