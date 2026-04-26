Kulmbach Herrmann fordert Motorradfahrer zu Fahrtraining auf

Kulmbach (dpa/lby) - Bei der Sternfahrt in Kulmbach hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Motorradfahrerinnen und -fahrer aufgefordert, sich gezielt auf die Zweiradsaison vorzubereiten. "Gerade wer mehrere Monate nicht gefahren ist, kann leicht das Gefühl dafür verlieren, wie die Maschine in der Kurve liegt und die Bremsen reagieren." Deshalb sollten im Frühjahr ein Motorrad-Check und ein Fahrsicherheitstraining auf dem Programm stehen. Laut Herrmann passieren immer noch viel zu viele und zu schwere Verkehrsunfälle.