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Kulmbach Herrmann fordert Motorradfahrer zu Fahrtraining auf

Die Sonne strahlt vom blauen Himmel, frühlingshafte Temperaturen locken ins Freie. Damit der Start in die Motorradsaison unfallfrei verläuft, gibt es bei der großen Sternfahrt in Kulmbach viele Tipps.

Kulmbach (dpa/lby) - Bei der Sternfahrt in Kulmbach hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Motorradfahrerinnen und -fahrer aufgefordert, sich gezielt auf die Zweiradsaison vorzubereiten. "Gerade wer mehrere Monate nicht gefahren ist, kann leicht das Gefühl dafür verlieren, wie die Maschine in der Kurve liegt und die Bremsen reagieren." Deshalb sollten im Frühjahr ein Motorrad-Check und ein Fahrsicherheitstraining auf dem Programm stehen. Laut Herrmann passieren immer noch viel zu viele und zu schwere Verkehrsunfälle.

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Für die traditionelle Sternfahrt waren nach Angaben der Polizei heuer wieder Tausende Bikerinnen und Biker ins oberfränkische Kulmbach gereist. Das herrliche Wetter dürfte dabei ebenfalls eine Rolle gespielt haben. 

Bei dem zweitägigen Treffen steht nicht nur der Spaß am Hobby und an der Maschine im Vordergrund. Wie die oberfränkische Polizei als Mitveranstalterin vorab betonte, sollte es auch darum gehen, wie wichtig Übung, Umsicht und gegenseitige Rücksichtnahme für eine sichere Saison sind.

"Ankommen statt Umkommen" ist das Motto der Sternfahrt

Besonders nach der Winterpause müssten sich Fahrpraxis, Reaktionsvermögen und Routinen oft erst wieder einspielen, mahnte die Polizei. Das Motto der Sternfahrt lautete deshalb "Ankommen statt Umkommen" - und die Fahrerinnen und Fahrer konnten unter anderem Slalomfahren, präzises Lenken oder Balancehalten bei niedriger Geschwindigkeit auf einem Motorrad-Skill-Parcours üben. Auch Reaktions- und Bremsübungen wurden fachkundig begleitet.

Dem Innenministerium zufolge hatten sich im vergangenen Jahr in Bayern 8.035 Motorradunfälle mit rund 7.000 Verletzten und 104 Todesopfern ereignet. Trotz der kühlen Temperaturen kam es demnach bis Anfang März dieses Jahres bereits zu 270 Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern, nur zehn weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei wurden 222 Bikerinnen und Biker verletzt, sechs starben. 2025 waren hingegen bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Todesopfer zu beklagen. 

Die Sternfahrt ist laut Innenministerium das größte Motorradtreffen in Süddeutschland. Am traditionellen Motorradkorso am Sonntag nahmen unter anderem zahlreiche Polizei-Motorräder aus zehn Nationen teil.