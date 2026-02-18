Ihre Beute liest sich wie der Einkaufszettel für einen rustikalen Abend: Wurstwaren sowie alkoholische und nichtalkoholische Getränke.
Kulinarische Kriminalität Hungrige Diebe plündern Keller in Hildburghausen
Adam Fox 18.02.2026 - 10:55 Uhr
Offenbar vom Appetit getrieben sind Unbekannte zwischen Freitag- und Montagnachmittag durch ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße eingestiegen.
