Kommende Woche werden wieder die Pferde gesattelt. Im oberösterreichischen Wels. Nicht wortwörtlich freilich, denn die Dragoner von heute kommen nicht auf vier Hufen, sondern auf vier Rädern nach Eisfeld. Genauer gesagt nach Bockstadt, wo auf dem idyllischen Campingplatz Quartier gemacht wird, wie es beim Militär heißt. Und dann wird Kommandant Manfred Weickinger seine kleine Truppe teilhaben lassen am Eisfelder Historien-Spektakel. Auch beim 418. Kuhschwanzfest sind „die Österreicher“, wie es bei den Kundigen in der Stadt liebevoll heißt, natürlich mit dabei.