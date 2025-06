Das Kuhschwanzfest in Eisfeld ist eröffnet. Mit dem Rummel und der zehnjährigen Jubiläumsshow „Kuhschwanzfest ist calling“ – das Kuhschwanzfest ruft – startete der „Verein zur Förderung des Eisfelder Kuhschwanzfestes e.V.“ in eines der größten Thüringer Volksfeste. Den Abschluss wird es am Dienstag nach Pfingsten mit einem großen Festumzug geben. Unter dem Motto „Werra verbreitert. Mauern im Lot – vorbei ist Eisfelds Hochwassernot“ startet der Umzug um 18 Uhr mit fast 100 Bildern.