Das 418. Kuhschwanzfest werden die Eisfelder wohl so schnell nicht vergessen: Sonnenschein, Sommer-Temperaturen und der längste Festumzug der jüngeren Geschichte: Einhundert Gruppen und Bilder sammelten sich zum Höhepunkt des fünftägigen historisch-volkstümlichen Spektakels am Dienstagnachmittag in der Schwarzburger und Sachsendorfer Straße um der Tradition gemäß vom Markt aus – vorbei an tausenden Schaulustigen – durch die Stadt zu ziehen. Signalbläser vorneweg, Fahnenträger und Heroldin hinterher, gefolgt vom Stadtkommandanten und seinen Adjutanten. Natürlich fehlte neben all den historische Uniformierten und Kostümierten auch die Festkuh nicht. Dutzende Vereine aus Eisfeld und Umgebung, Handwerker, Unternehmer, Schulen Kindergärten, Partnerverbänden oder Sozialeinrichtungen sorgten für einen farbenprächtigen Umzug.