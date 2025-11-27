„Noch zwei, drei Jahre später und der Inhalt der Turmkugel wäre wohl kaum noch zu retten gewesen“, ist sich Lothar Gröschel sicher. Der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Ebertshausen ist zugleich Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Geschichte des Ortsteils, deren Mitglieder nun wiederum vor einer Herausforderung stehen, die ihnen ein Sturm bescherte. Der fegte im vergangenen Januar über Ebertshausen hinweg und wedelte Wetterhahn und Wetterfahnen vom Kirchendach, nicht ohne dabei weitere Schäden zu hinterlassen. Denn auch stellenweise das Dach sowie der Turmknopf trugen Blessuren von den Abstürzen davon.