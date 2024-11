Seit Freitagnachmittag geht es auf dem Meininger Marktplatz rund. Zwölf Wochen lang können Eislauf-Freunde sich die Schlittschuhe anschnallen und fröhlich ihre Runden um den Heinrichsbrunnen drehen. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder bis 16 Jahren 4 Euro. Bürgermeister Fabian Giesder freut sich über die Attraktion, mit der bis zum Ferienende am 9. Februar Leben in die Innenstadt kommt. Er appellierte an die Besucher, ihre Weihnachtseinkäufe in den Innenstadt-Läden zu erledigen. Betrieben wird die Eisbahn von der Moon-Circus Meiningen GmbH. Wie deren Chef Danny Brohm sagte, ist bei seiner Eisbahn-Betreiber-Premiere im vergangenen Jahr so viel positives Echo gekommen, dass er sich vertraglich für weitere fünf Jahre an Meiningen gebunden habe. Er kaufte dafür eine eigene Eisbahn-Anlage, die Energie spare. Deren Kühlaggregat sei viel geräuschärmer als die Vorgängermodelle, wodurch Anwohner weniger belästigt werden. Er lobte während der Eröffnung Marktmeister Sven Grohmann, der in der Aufbauphase rund um die Uhr kontaktiert werden konnte. Meiningen-GmbH-Geschäftsführer Dirk Bradschetl betonte, dass die Eisbahn ohne die Mithilfe vieler Sponsoren undenkbar wäre. „Es zeigt sich auch hier: Gemeinsam entsteht etwas Großes“, sagte er.