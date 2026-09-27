Kürbiswettbewerb Der Super-Kürbis in Brandenburg bleibt unter einer Tonne

Siegerkürbis bleibt unter der Vorjahresmarke

Im Jahr 2025 hatte der Siegerkürbis 1.034,8 Kilogramm auf die Waage gebracht. Der deutsche Rekord der Riesenkürbisse liegt nach Angaben der Veranstalter bei 1.052 Kilogramm. Mehr als 60 Züchter aus Deutschland hatten sich nach Angaben der Veranstalter bei dem Wettbewerb in Klaistow bei Beelitz angemeldet.