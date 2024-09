Die Kürbismeisterschaften alljährlich am Breitunger Strandbad, die für die Züchter als gute Adresse gelten, stecken an. Letztes Jahr hatte Züchter Friedrich Melka aus Österreich an gleicher Stelle angekündigt, auch mal so etwas auf die Beine stellen zu wollen. Und er macht es wahr. Am 21. September wird es in Wien die österreichischen Riesenkürbis-Staatsmeisterschaften geben – Melka wird diese mit einem Verein im Bunde organisieren.