Es sind zwar noch mehr als vier Monate, bis das nächste Riesenkürbisfest am 12. und 13. September im Strandbad Breitungen steigt. Doch wer dort mit einem möglichst prächtigen Gewächs teilnehmen möchte, muss sich jetzt mit den Kernen, dem Keimen und der Pflege der Pflänzchen befassen. Im Mai, nach den Eisheiligen, dürfen die Jungpflanzen ins Freie, um dann möglichst schnell an Größe und Gewicht zu gewinnen.