Berlin - Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht lehnt Ilse Aigner als Bundespräsidenten ab und kritisiert, dass die Union keine Gespräche mit ihrer Partei über die Personalie geführt hat. "Aigner wird Altparteien-Präsidentin", sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur über die derzeitige bayerische Landtagspräsidentin von der CSU. "Frau zu sein und aus Bayern zu kommen, können doch keine hinreichenden Kriterien sein. Auch nicht, dass Söder innerparteiliche Konkurrenz loswird", fügte sie mit Blick auf den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden hinzu.