Künstliche Wasserstraße: Mehr Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Insgesamt befuhren die künstliche Wasserstraße von Kiel nach Brunsbüttel im März 1.988 Schiffe (März 2025: 1.973). Im Januar waren es insgesamt 1.785 Schiffe, im Februar 1.465. Beim relevanteren Faktor, den Ladungsmengen, zeigt sich nach Angaben der Behörde, dass im März im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder mehr Ladungstonnen transportiert wurden: Im März 2026 waren es knapp 6,46 Millionen Tonnen, knapp 158.000 Tonnen mehr als vor einem Jahr. Im Januar lag die Ladungsmenge bei 5,94 Millionen, im Februar bei 5,07 Millionen Tonnen.